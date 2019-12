🔴Liverpool : un nouveau record pour Sadio Mané !

50 - Liverpool are now unbeaten in 50 home league games (W40 D10); this is only the third time any side has gone 50+ home matches without defeat in English top-flight history, after Chelsea (86 between 2004-2008) and Liverpool themselves (63 between 1978-1980). Innings. pic.twitter.com/wTwcSOMnrI — OptaJoe (@OptaJoe) December 29, 2019

#LIVWOL La chance, la rĂ©ussite, la baraka, le destin
 ? 🍀 Qu'importe le flacon, pourvu qu’on ait les 3 points : 18Ăšme victoire en 19 matches pour Liverpool grĂące Ă ce but de ManĂ©, accordĂ© par la VAR ✠▶ https://t.co/SvrNRkpXf1 pic.twitter.com/fBnHCLUgdN — Canal Football Club (@CanalFootClub) December 29, 2019

2.65 - Liverpool end 2019 having earned 98 points from 37 Premier League matches; their ratio of 2.65 points per game is the second highest ever achieved by a team in a single year in the competition, behind only Chelsea’s 2.66 in 2005. Zenith. pic.twitter.com/8OBh8qOvSs — OptaJoe (@OptaJoe) December 29, 2019

Il ne peut dĂ©cidĂ©ment rien arriver Ă Liverpool cette saison. Peu inspirĂ©s et bousculĂ©s par une Ă©quipe de Wolverhampton Ă l’aise contre les cadors, les Reds ont souffert pour s’imposer ce dimanche (1-0). Un but de Sadio ManĂ©, accordĂ© avec l’aide du VAR en fin de premiĂšre pĂ©riode, a suffi Ă leur bonheur. Ils ont ainsi dĂ©crochĂ© un 18eme succĂšs en 19 journĂ©es de Premier League et conservent leurs 13 points d’avance sur Leicester, qui s’était imposĂ© sur la pelouse de West Ham samedi (1-2). IdĂ©al avant de recevoir le promu Sheffield United Ă Anfield jeudi prochain. A lire aussi >> La photo Ă©tonnante de Sadio ManĂ© qui fait le buzz ! ManĂ©, but refusĂ© puis accordĂ© MalgrĂ© l’enchaĂźnement des matchs, entre la Coupe du Monde des clubs et le Boxing Day, JĂŒrgen Klopp avait fait le choix d’aligner une Ă©quipe-type, notamment dans le secteur offensif. ManĂ© Ă©tait ainsi titularisĂ© aux cĂŽtĂ©s de Roberto Firmino et de Mohamed Salah. Preuve que la crainte du manager de Liverpool au moment de recevoir les Wolves, tombeurs de Manchester City vendredi (3-2), n’était pas feinte. Dominateur sans ĂȘtre ultra-dangereux, en dehors d’occasions pour Salah (22eme) puis Firmino (31eme), le leader du championnat a pris l’avantage sur une action controversĂ©e. A la tombĂ©e d’un long ballon plein axe de Virgil van Dijk, Adam Lallana a prolongĂ© de l’épaule droite vers ManĂ©, qui a conclu de prĂšs. Dans un premier temps, l’arbitre Anthony Taylor a sifflĂ© une faute de main, avant d’ĂȘtre dĂ©jugĂ© Ă raison par ses assistants vidĂ©o (1-0, 44eme).Wolverhampton pas verni S’estimant lĂ©sĂ©s par cette dĂ©cision, les hommes de Nuno Espirito Santo sont immĂ©diatement repartis de l’avant. Ils sont rapidement parvenus Ă Ă©galiser par l’intermĂ©diaire de Pedro Neto, dans le temps additionnel du premier acte. Mais lĂ encore, le VAR est intervenu, cette fois pour signifier un hors-jeu au millimĂštre plus tĂŽt dans l’action. Cruel pour les Wolves, furieux au moment de rentrer aux vestiaires. D’autant que leur chance de revenir au score ne s’est plus reprĂ©sentĂ©e. Ils ont bien tentĂ© de pousser un Liverpool usĂ© dans ses derniers retranchements. Mais les partenaires de Jordan Henderson, Ă dĂ©faut de continuer Ă ĂȘtre menaçants, ont maĂźtrisĂ© leur sujet sans rĂ©ellement trembler, malgrĂ© neuf tirs concĂ©dĂ©s pour seulement deux tentĂ©s lors de la seconde pĂ©riode. Les Wolves ressortent du Top 5 aussi vite qu’ils s’y Ă©taient incrustĂ©s, en dĂ©pit d’une prestation intĂ©ressante. Mais Liverpool est portĂ© par un vent qui souffle fort dans son dos en ce moment. Aussi fort que la frustration de ses supporters aprĂšs 30 ans d’attente pour un titre de champion d’Angleterre.