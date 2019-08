Liverpool : Sadio Mané dévoile son favori pour le Ballon d'Or

Sadio Mané « Messi mérite le Ballon d’or ! S’il le gagne c’est mérité ✅pic.twitter.com/FnHvyQYb2B — Frenkie jnr🇸🇳 (@BaAblaye5) 14 août 2019

[#LDC🏆] 🔴 OFFICIEL !



Les joueurs nommés pour le titre de meilleur attaquant de la saison en Ligue des Champions sont :



Lionel Messi🇦🇷 (Barcelone)

Sadio Mané🇸🇳 (Liverpool)

Cristiano Ronaldo🇵🇹 (Juventus) pic.twitter.com/UT6lsgIzA0 — Footballogue⭐️⭐️ (@Footballogue) 8 août 2019

Le vainqueur de la Ligue des Champions et meilleur buteur de Premier League (à égalité avec son coéquipier Mohamed Salah et l'attaquant d'Arsenal Pierre-Emerick Aubameyang) a été l'un des meilleurs joueurs de la saison.L'attaquant sénégalais pourrait donc légitimement prétendre au Ballon d'Or France Football, d'autant qu'il a aussi brillé sur la scène internationale, puisqu'il a mené le Sénégal en finale de la Coupe d'Afrique des Nations.A lire aussi >> Officiel: Lionel Messi élu meilleur joueur de l'histoire de la Liga ! L'attaquant a un nom en tête pour ce cru 2019... l'inévitable Lionel Messi. "Si Lionel Messi remporte le ballon d’Or, je vais juste reconnaître qu’il a mérité de le gagner", a sobrement reconnu l'ancien Messin. "Tout le monde connait le talent de Messi donc je n’ai pas besoin de faire sa description. Pour moi, les trophées collectifs priment sur les récompenses individuelles et nous sommes là pour remporter la Supercoupe".Messi, comme Cristiano Ronaldo, mais aussi Kylian Mbappé seront en effet des concurrents de poids pour les joueurs de Liverpool, où figureront sans grande surprise Sadio Mané, Mohamed Salah, Virgil van Dijk et peut-être même Alisson.A lire aussi >> Sadio Mané : « Si Messi remporte le Ballon d’or»