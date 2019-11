Liverpool : Sadio Mané Ballon d'Or 2019 selon ...

Coupe Du Monde U17 | Journée 2 Cameroun🇨🇲1⃣🆚3⃣🇦🇷 Argentine Le Cameroun affrontait l'Argentine pour se relancer dans la course à la qualification. Les lionceaux ont été en bonne voie avant de s'effondrer. Malgré l'ouverture du score de François Bere, les lionceaux s'inclineront pic.twitter.com/ubzpP0uKyT — Griffe 2 FOOT🇨🇲 (@griffe_2_FOOT) 1 novembre 2019

Ils ont été en voie de le faire jusqu'à la pause et un coaching gagnant de Pablo Aimar. La suite n'a été qu'un cauchemar pour les Africains, entre blessures et défaite. L'Argentine, elle, est lancée dans cette compétition. Scénario cruel pour le Cameroun. Le champion d'Afrique a parfaitement entamé ce match, ouvrant le score dès la 10ème minute par François Béré, sur corner. Les Lionceaux Indomptables ont ensuite contrôlé, avant que le match ne tourne au cauchemar pour eux après la pause. L'Albiceleste a égalisé, puis les Africains ont perdu tour à tour, sur blessure, leur défenseur-buteur François Béré et leur gardien Manfred Ekoi. Avant de perdre - tout court - le match. Aimar a opéré deux changements à la pause, et un autre quelques minutes après le retour des vestiaires, et cela a tout changé. On a retrouvé l'Argentine séduisante du match face à l'Espagne, avec l'efficacité en plus. Alexis Flores, sur corner, a montré le chemin (58e). Juan Pablo Krilanovich, suite à une bévue du gardien adverse (63e), et Matias Godoy s'y sont engouffrés pour parachever ce premier succès argentin à Brésil 2019. Le Cameroun est quasi éliminée avant son dernier match de la poule face à la Roja. A lire aussi >> Coupe du Monde U17 (J1) : Le Cameroun piégé, l'Afrique reçue trois sur quatre