Liverpool - Naby Keita « Je suis prêt pour le premier match »

Florent Ibenge a annoncé qu'il démissionnait du poste de sélectionneur de la RDC, qu'il occupait depuis 2014.

Un quinquennat au bilan mitigé

. L'annonce en a été faite par l'intéressé en personne, mercredi à l'issue d'une réunion à la Fédération congolaise de football (Fecofa)., a déclaré à actualite.cd le technicien à sa sortie de l'instance, avant de faire part de sa reconnaissance. « Merci au président Omari d’être venu me chercher dans l’AS V.Club pour me donner ce poste de responsabilité. Merci aux dirigeants de V.Club qui m’ont permis de venir en Equipe nationale, le président Amissi, Papa Kazadi, les supporteurs, à la presse. Merci à mes collaborateurs », a ajouté l'intéressé, qui avait laissé planer le doute après l'. « C’est fort possible que cela soit mon dernier match avec les Léopards, avait-il indiqué après la défaite contre Madagascar. On attend de parler avec le président. »C'est chose faite. Un quinquennat s'achève donc pour l'équipe nationale de RD Congo., Florent Ibenge avait su opérer la synthèse entre les binationaux et les joueurs locaux. A son, le beau parcours des Léopards jusqu'aux demi-finales de la CAN 2015, puis la victoire de l'équipe locale lors du. A son, l'et les performances déclinantes lors des CAN 2017 (quarts de finale) puis 2019 (8emes de finale). Les copies médiocres rendues en Egypte avaient suscité le scepticisme quant à la poursuite du mandat de Florent Ibenge. Celui qui reste sur le banc de l'AS Vita Club retrouve à 57 ans sa casquette unique d'entraîneur de club. Quant à son successeur, il ne devrait pas s'agir de Claude Makelele : annoncé un peu vite par certains médias, l'ancien international tricolore a trouvé un poste dans l'encadrement des jeunes de Chelsea.