Liverpool : Mohamed Salah répond à ses détracteurs !

La légende des Reds, Phil Thompson, a posé des questions sur la forme actuelle de Salah alors que les Reds se préparent à affronter leurs rivaux de la Premier League, Manchester City, mais le joueur de 27 ans assure que ce que les journaux et les experts pensent ne le concerne pas principalement.« Pour être honnête, je ne me soucie pas de ce que les journaux attendent de moi. Même si l’équipe gagne et que je marque des buts, tout va bien, mais je ne dois pas me soucier de ce que les gens attendent de moi, car c’est quelque chose qui met plus de pression sur vous et vous empêche de performer », a déclaré l’Egyptien à Sky Sports.« Je ne fais que ce que je veux faire et je suis heureux, c’est tout (…) Si vous perdez deux matchs sur une période de temps, vous avez de nouveau des problèmes, alors même si vous gagnez [contre Man City], le chemin sera encore long ».« Nous sommes encore en novembre, alors il est encore trop tôt pour parler de la Premier League », a-t-il conclu.