Liverpool : Mané rêve du titre

Largement leader de la Premier League avec Liverpool, Sadio Mané entend bien ne pas laisser filer le titre cette saison.

Jurgen Klopp, le manager des Reds, s'agace toujours dès qu'il s'agit d'évoquer le titre de Premier League, malgré l'avance considérable acquise par sa formation en tête du Championnat (13 points).Pour l'international sénégalais, Liverpool doit se servir des erreurs du passé pour mener son projet à terme.C’était une période difficile pour nous. Quand tu perds le titre, ça fait mal mentalement, alors on reste toujours concentré sur le même objectif. On veut gagner quelque chose. On est meilleur cette saison sur ce qu’on essaye de faire. Il y a beaucoup de matchs mais ce n’est pas une question de fatigue physique. Il faut être en forme dans la tête. », a indiqué Mané dans les colonnes du Daily Mail.