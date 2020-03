Liverpool : Mané meilleur joueur de la saison pour The Gardian

Malgré la suspension du championnat anglais (jusqu’à nouvel ordre) à cause du coronavirus, Sadio Mané récolte des honneurs. Selon le média anglais, @guardian , le Sénégalais est le meilleur joueur de la saison 2019/20.#PremierLeague pic.twitter.com/VIss2fcr2c — Football Sénégal 🇸🇳🦁 (@cup_sen) March 26, 2020

L'attaquant Sénégalais a pris une nouvelle dimension cette saison, devenant le meilleur jouer des Reds et c'est en grande partie grâce à lui que les hommes de Jurguen Klopp ont tout écrasé sur leur chemin, prenant une très large avance en tête du classement. Aucune équipe n'a pu rivaliser avec Liverpool cette saison. Seul Watford a pu les battre en championnat (3-0). Une défaite assez surprenante !Sadio Mané a inscrit 79 buts en 161 apparitions toutes compétitions confondues, depuis son arrivée à Liverpool en provenance de Southampton en 2016. Il a marqué 14 buts cette saison, et ne compte que deux pions de moins que Mohamed Salah, qui a partagé le titre du meilleur buteur de la saison avec lui, la saison passée.Le très sérieux quotidien, The Guardian, a sélectionné les meilleurs joueurs de la saison, à neuf journées de la fin et ce n'est pas une surprise que le Sénégalais soit désigné comme le meilleur ! Il a été choisi au top de la hiérarchie devant les Kevin De Bruyne, Pierre-Emerick Aubameyang, Sergio Aguero,...« L’influence de Jordan Henderson mérite d’être saluée, mais Sadio Mané est remarquablement cohérent et atteint des sommets que son capitaine ne peut pas. La tentation pour les joueurs qui peuvent tout faire est d’en faire trop, mais Mané a est trop intelligent pour ça. Il est la plus pure incarnation de cette équipe de Liverpool parce qu’il est extrêmement efficace », a indiqué Paul Doyle, journaliste de The Guardian.« Il est rare d’avoir l’athlétisme et les compétences pour jouer comme il le fait; avoir la présence d’esprit pour utiliser ces dons de manière aussi efficace et désintéressée est encore plus rare », a-t-il soutenu.A lire aussi >> Liverpool: Momo Sissoko envoie Sadio Mané au Real Madrid !