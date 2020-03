Liverpool : les chiffres incroyables de Mohamed Salah

Le buteur des Gunners est suivi par le FC Barcelone, l’Inter Milan, Chelsea ou encore Manchester United mais la piste la plus sérieuse semble celle qui mène au Real Madrid. Auteur de 20 buts en 32 matches toutes compétitions confondues cette saison, le joueur dont le contrat s'achève en juin 2021 avec Arsenal continue sur la même lancée que l'année dernière. Il avait déjà terminé co-meilleur buteur de la premier League avec 22 buts, à égalité des deux autres émissaires du football africain, Mohamed Salah et Sadio Mané. Le Gabonais aurait même été contacté par Zinedine Zidane qui lui a transmis son désir de le voir renforcer les rangs de la Maison Blanche cet été et qui lui a même expliqué ses plans pour le faire venir les semaines à venir. C'est le quotidien, l’Express outre-Manche, qui l'a révélé. La même source ajoute que le technicien Français pense aussi au duo Erling Håland (19 ans) et Sadio Mané (27 ans). Ces deux pistes sont évoqués si celle du Gabonais tombe dans l'eau, même si ce dernier n'a pas encore prolongé son contrat et tous les signaux sont au vert pour qu'il quitte le club Londonien. « Les fans disent que je devrais prolonger ? Oui je sais. Il me reste un an de contrat. Est-ce que j’essaye de rester ? Oui, oui », a lâché le joueur lors d'un live Instagram avec son ami Kevin-Prince Boateng. Des paroles qui n'ont pas l'air de rassurer les fans d'Arsenal dont une grande partie ne croit pas une seconde à ce que l'ancien attaquant de Dortmund poursuivra l'aventure avec les Gunners. A lire aussi >> Arsenal: Partir ou rester ? Aubameyang évoque son avenir !