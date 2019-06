Liverpool : le ministre camerounais des sports écrit à Joël Matip

« Mon pays est la République Démocratique du Congo»

Quand on est footballeur de haut niveau, être binational, c'est devoir faire face à un sacré dilemme : jouer pour le pays où on a grandi ou pour celui de nos racines ? En ce qui concerne l’attaquant vedette desde la République Démocratique du Congo , il n’a pas hésité longtemps avant de faire parler son cœur pour opter pour sa patrie d’origine et il en est fier. «», a révélé le natif dedans une interview accordée à. A lire aussi >> Drogba, Bakambu, Kanouté, Aubameyang… ces binationaux qui ont opté pour leur patrie d’origine « Mon pays est la République Démocratique du Congo. Quand Claude Le Roy m’a appelé en 2013 j’ai refusé sa convocation car j’étais beaucoup trop jeune pour cette mission. Toutefois, lorsque coach Ibenge a fait appel à mes services en 2016, j’ai accepté les yeux fermés vu que je me sentais enfin prêt » affirme l'homme auxcapes avec les. Débarqué l'année dernière du côté de l’, "Bakagoal" ne cesse de briller sous les couleurs de son nouveau club,. Auteur deenapparitions depuis son arrivée en, l’ancien pensionnaire de Villarreal ambitionne désormais de faire étalage de toute l’étendue de son talent en faveur de sa sélection nationale en vue de la grande messe du football africain en