Liverpool : Le coup de gueule de Klopp contre le calendrier

Anthony Lopes était très frustré par les incidents survenus à la fin du match OL-Leipzig en Ligue des Champions le 10 décembre dernier, lui qui avait l'impression de voir son équipe se morceler entre supporters et joueurs : « Memphis est parti en courant, moi je rentrais au vestiaire. De l’avoir vu partir en boulet de canon, je me suis dit qu’il y avait quelque chose qui se passait. Et en me retournant,Ce sont des images tristes et qui ne me plaisent pas du tout », raconte-t-il pour RMC.Originaire de Lyon, formé à l'OL et proche des supporters, le portier rhodanien a vécu la situation comme une rupture : «, la rupture entre un joueur et des supporters Voir ces images, c’était déchirant C’était un soir de fête qu’on aurait dû partager avec tout le stade », s'est-il douloureusement remémoré.