Liverpool : l'accueil chaleureux de Sadio Mané par ses coéquipiers

Comme l'a indiqué le technicien allemand, la saison de Mané était longue, de 13 mois, après sa participation à la Coupe d'Afrique des nations 2019 où il a atteint la finale et a perdu face à l'Algérie (1-0).A lire aussi >> Liverpool : Jürgen Klopp envoie un message à Sadio Mané Sadio Mané a bénéficié de quelques jours de repos en guise de vacances avant de reprendre les choses sérieuses. Son club a indiqué qu'il communiquera après sur sa forme afin de savoir s'il sera prêt pour jouer le premier match du championnat, contre Norwich ce vendredi, ou pas.La star des Lions de la Téranga a été chaleureusement accueilli par ses coéquipiers comme on peut le voir dans une vidéo partagée sur le compte Twitter des Reds.Considéré comme le grand favori du ballon d’or africain 2019, l’international Sénégalais, Sadio Mané, fait partie des nommés pour le titre de meilleur joueur de la saison.A lire aussi >> Nicolas Pépé n'a pas signé à Liverpool à cause de Mané et Salah