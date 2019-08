Liverpool : la surprenante réaction de Sadio Mané sur N'Golo Kanté

Le joueur a disputé ses premières minutes avec les Gunners face à Newcastle ce weekend. Il n'a pas marqué mais son équipe s'est imposée (2-1) grâce notamment à l'autre africain du club, Pierre-Emerick Aubameyang. Le consultant de Sky Sports, José Mourinho, actuellement sans club, a évoqué le transfert de Nicolas Pépé. Les Gunners doivent lui laisser le temps pour s'adapter, selon le technicien Portugais. A lire aussi >> Nicolas Pépé n'a pas signé à Liverpool à cause de Mané et Salah « J’ai beaucoup suivi Lille, la saison dernière. Après avoir été limogé, je ne voulais pas passer beaucoup de temps dans les stades anglais. Je suis donc allé à Lille et je l’ai regardé jouer à plusieurs reprises. Je pense que c’est un joueur extrêmement talentueux. Mais en Angleterre, il y a toujours quelques interrogations sur le temps nécessaire pour s’adapter. De toute évidence, Pépé c’est un gamin avec beaucoup de talent, c’est potentiellement une très bonne recrue pour Arsenal ». Son entraîneur, Unai Emery a commenté les débuts de son joueur ivoirien : « Nicolas Pépé est arrivé il y a une semaine. Physiquement, il a besoin d’être dans une forme optimale pour être prêt à jouer 100% durant 90 minutes. Aujourd’hui, jouer 20 minutes était bien et assez pour lui ». A lire aussi >> Maguire, Pépé, Wan-Bissaka... Les 10 plus gros transferts de l'été en Premier League