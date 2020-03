Liverpool : La pilule passe mal pour Van Dijk

A Dijon depuis 2018, le défenseur camerounais de 19 ans qui attendait impatiemment son heure, n’a pas laissé passer sa chance le 12 janvier dernier. Sur le banc au coup d’envoi de ce Dijon – Lille comptant pour la 20journée de Ligue 1, l’ex-international U17 camerounais a profité de l’expulsion de Mendyl pour faire son entrée à la 36. Et très vite, il a étalé son talent : efficacité déconcertante dans les duels, et générosité implacable en matière de contrôle et de transmission du ballon. Il est d’ailleurs au départ de la longue passe qui conduit au but victorieux (1-0). Suffisant pour faire parler de lui, au point où Toni Conceiçao n'a pas cessé de le suivre. Avec les Lions, il pourra davantage forgé son caractère défensif aux côté d'aînés comme Nicolas Nkoulou (FC Torino), Michaël Ngadeu (La Gantoise) ou encore Ambroise Oyongo (Montpellier). Enfin, s’il fait partie de la liste définitive des 23 pour le Mozambique.Yan Brice Eteki fait partie des joueurs camerounais de sa génération qui font preuve d’une bonne progression en club. Formé en Espagne par le CD Leganés puis le Séville FC, le joueur de 22 ans a en effet eu le temps de faire ses classes. D’abord avec la réserve du club sévillan avec qui il découvre le goût de la régularité en 2016 et 2017 (38 et 31 matchs en Segunda Division). Le 23 août 2018, Eteki rejoint l'UD Almería, club de deuxième division espagnole, avec lequel il dispute 31 matchs de championnat. Racheté par le FC Séville le 17 juillet 2019, pour le revendre ensuite le lendemain, le milieu de terrain camerounais évolue depuis sous le maillot de Granada avec qui il découvre cette année l’élite (16 titularisations en Liga déjà). Sa présélection en équipe nationale du Cameroun n’est qu’une consécration pour lui, qui a arboré les couleurs de son pays pour la première lors de la CAN U23 en novembre dernier.Arrivé à Lille fin janvier, Jean Emile Onana n’a disputé que deux matchs jusqu’à présent. Le premier en National 2 avec l’équipe réserve, et le second en Ligue 1 le 16 février, lors de la réception de l’Olympique de Marseille (1-2). Titulaire, le milieu de terrain de 20 ans avait été sur le terrain pendant 80 minutes. Suffisant pour taper dans l’œil de Toni Conceiçao ? Difficile à dire. Formé à Yaoundé, puis passé par Leixões (1 match joué lors de la saison 2018-2019) dans le championnat de deuxième division du Portugal, Onana est pourtant perçu comme une future valeur du LOSC. « C’est un milieu de athlétique et polyvalent », dit-on à Lille.