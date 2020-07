Liverpool : Klopp attend Thiago Alcantara

Le frère de l’ancien joueur du PSG Serge Aurier tué par balle à Toulouse

Le jeune frère de l'Ivoirien, formé comme l'ex-Parisien au RC Lens et qui jouait encore au niveau amateur, est décédé à l'hôpital après avoir été blessé à l'abdomen

Serge Aurier sur l’assassinat de son frère :

« Je n'ai pas de sentiment de haine ou de vengeance. J'évolue dans un métier où il faut être calme. Je suis calme. J'ai confiance en la justice. Je suis attristé. Je continue à pleurer la mort de mon frère. »



La Dépêche

Le défenseur de Tottenham a parlé de la carrière de son frère, qui ne manquait pas de talent mais de sacrifices pour percer dans le haut niveau.« Il était meilleur que moi mais j'étais plus sérieux. Le talent, il l'avait. Il avait les qualités, moi la détermination. On a fait notre chemin ensemble, on a été formés ensemble au RC Lens. Il avait vraiment plus de talent que moi. D'ailleurs à Lens, ils l'ont pris lui et pas moi d'abord. Sur le terrain, il avait un gros caractère malgré sa gentillesse.», a-t-il déclaré. Si Aurier a eu une belle ascension en passant de Lens à Toulouse puis au PSG et Tottenham, Christopher est resté à Toulouse Rodeo chez les amateurs.