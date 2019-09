Liverpool : Jürgen Klopp rassure sur Naby Keita !

Après la rencontre Brest-Rennes (0-0), Olivier Létang s'en est pris à l’arbitrage de Clément Turpin.

Létang : « Quand une décision ne nous est pas favorable, on n’engage pas ? »

Olivier Létang est un président en colère. Samedi soir, une heure après le coup de sifflet final du derby entre Brest et Rennes (0-0), le président rennais s’est fendu d’une interview publiée sur le site de son club. Il y critique vertement l’arbitrage de Clément Turpin.En première période, il y a penalty non sifflé sur Raphinha. On a revu les images, il y avait faute. À aucun moment il y a eu consultation du VAR. Et il y a ce fait du match qui est assez important… », souffle l’ancien dirigeant du PSG. Le fait de match en question, un but annulé aux Rennais après consultation des images. Mais l’arbitre avait d’abord validé ce but, et ce n’est qu’après les nombreuses plaintes des joueurs brestois qu’il s’est décidé à aller voir son écran.Larsonneur, le gardien brestois, a été percuté par son propre défenseur et n’a pas pu intervenir, ensuite, sur un tir à bout portant de Raphinha. Sur les images, on voit le défenseur brestois légèrement poussé en direction de son gardien, raison pour laquelle but a finalement été refusé aux Rennais., quelque chose que je n’avais jamais connue, peste Létang. On s’aperçoit que sur les derniers matchs, cinq points se baladent quelque part. On ne va pas entrer dans la parano ou la théorie du complot mais il faut s’interroger., en colère au moment de quitter le stade Francis-le-Blé.