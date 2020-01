Liverpool : Jurgen Klopp a hâte de récupérer Joël Matip

Le Sénégalais s'est projeté vers le futur : « Ce n'est pas facile de jouer deux fois d'affilée contre le PSG. On pense au prochain match et on regarde le futur. On ne regarde pas l'adversaire, on ne regarde que nous et on reste concentré sur notre schéma. Tous les matches sont importants et si on est capable de jouer de cette manière contre Paris, contre les autres on sera encore meilleurs. » A lire aussi >> Coupe de France : Keita Baldé héros de Monaco !