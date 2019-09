Liverpool : James Milner se moque de la colère de Mané

Si el PSG castiga a Neymar sin jugar también podría rescindir el contratohttps://t.co/M5hsHEY5AW pic.twitter.com/CQ5jvRiLR4 — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) 4 septembre 2019

Le Mercato estival 2019 vient à peine de refermer ses portes et de mettre un terme à deux mois de poker-menteur que le feuilleton Neymar est de nouveau réouvert. Malgré le transfert avorté cet été, le Barça ne désespère pas à faire revenir son ancien protégé et en Catalogne, on croit dur comme fer que l’été 2020 sera plus propice à un retour que le marché des transferts qui vient de se terminer.D’après le Mundo Deportivo, les avocats de Neymar sont déjà en train de trouver un moyen de rejoindre les Blaugrana sans que le PSG n’ait vraiment son mot à dire. Et l’une de ces solutions pourrait bien se trouver dans les textes de la FIFA selon le quotidien catalan. En prenant exemple sur les précédents Andy Webster et Matuzalem,Mais que dit cet article ?Depuis 2001, un joueur peut résilier unilatéralement son contrat avec le club, sans raison apparente et sans que le club acheteur ne soit sanctionné.dans les quinze jours après le dernier match officiel du PSG en l’occurrence. Une fois la demande de résiliation communiquée au club, ce serait la chambre des litiges de la FIFA qui déterminerait le montant que Neymar devrait verser à son ancien employeur. Le prix serait basé sur le montant de son transfert en 2017, l’amortissement fait par le club de la Capitale et différentes variantes. D’après le média catalan,Un montant qui pourrait augmenter ou baisser selon la décision du TAS si le PSG fait appel. Ce montage financier n’est que le premier d’une longue liste qui risque de voir le jour d’ici le prochain Mercato estival en juin 2020.