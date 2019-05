Liverpool - James Milner : "Messi m'a traité d'âne"

Selon L'Equipe, un rendez-vous est prévu mardi ou mercredi entre la direction marseillaise et André Villas-Boas. Le coach portugais est bel et bien le favori pour prendre la succession de Rudi Garcia.

Villas-Boas a revu son salaire à la baisse

L'appel du pied d'André Villas-Boas à l'Olympique de Marseille, devant les caméras de Perform en milieu de semaine, était donc loin d'être anodin. A la recherche du successeur de Rudi Garcia sur son banc, le club phocéen a visiblement fait du coach portugais son favori. C'est en tout cas ce que confirme L'Equipe dimanche soir, en expliquant que l'ancien entraîneur de Porto, Chelsea et Tottenham est en discussions avancées avec la direction marseillaise en vue d'une collaboration., où se tiendra à partir de lundi la Convention des clubs professionnels, organisée par le syndicat Première Ligue. Autour de la table se trouveront évidemment Jacques-Henri Eyraud, le président marseillais, et Andoni Zubizarreta, directeur sportif parti pour prendre pleinement les commandes. Villas-Boas est d'ailleurs la priorité du Basque, alors que la piste menant à Gabriel Heinze a été refermée selon le quotidien.Reste, cependant, à régler quelques détails qui n'en sont peut-être pas. Celui qui est libre depuis novembre 2017 et la fin de son aventure avec le Shanghai SIPGpar an en Chine, par exemple. Mais le problème viendrait plutôt du staff. Il y a d'abord la question du nombre, le technicien de 41 ans n'ayant, par exemple, jamais lâché son préparateur physique et son superviseur des équipes adverses depuis 2009 et ses débuts à l'Académica de Coimbra. Mais il y a aussi, comme suite logique, celle de la rémunération des intéressés. Rien n'est bouclé, donc. Mais le Portugais est attiré de longue date par la Ligue 1, comme le rappelle L'Equipe. Et il n'a jamais semblé si proche de la rejoindre.