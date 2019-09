Liverpool : Ian Wright justifie la colère de Sadio Mané

Ce week-end, l’attitude Sadio Mané a sa sortie contre Burnley a fait le tour du monde. L’international Sénégalais n’a pas digéré l’attitude et l’égoïsme de Mohamed Salah dans le jeu des reds.

Ce samedi, Liverpool affrontait Burnley pour le compte de la 4ème journée de la Premier League. Les reds ont remporté le match (0-3) mais l’image qui a marqué le match, c’est le pétage de plomb de Sadio Mané à sa sortie à la 85ème minute de jeu. L’international Sénégalais reprochait à son coéquipier, Mohamed Salah, de l’ignorer et de refuser de lui passer le ballon dans les zones de but.