Liverpool : Fabinho fait les louanges de Sadio Mané

"Le stage se déroule très bien ici. Les conditions de travail sont très bonnes. Le groupe vit bien et il y a une bonne ambiance, mais on s'entraîne aussi. On reste concentrés", a indiqué le joueur au micro de Fécafoot TV. "C'est normal qu'il y ait une certaine pression mais on doit la gérer. Le Cameroun est une grande nation de football, c'est normal qu'on fasse toujours partie des favoris mais on se concentre sur nous-mêmes. Je pense qu'on va être prêts pour la CAN", a-t-il ajouté avant le match amical face au Mali.