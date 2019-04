Liverpool est chaud pour une pépite lyonnaise

Selon les informations du Progrès, Laurent Blanc, l’ancien entraîneur de Bordeaux et de Paris, devrait prochainement rencontrer le président lyonnais Jean-Michel Aulas.

A la recherche du successeur de Bruno Genesio , qui ne prolongera pas son contrat qui arrive à expiration, l’OL aurait bel et bien activé la piste menant à Laurent Blanc (53 ans). Et ceci malgré les dernières déclarations de l’ancien coach de Bordeaux et de Paris . «, a récemment indiqué l’ex-sélectionneur des Bleus sur beIN Sports. Pour l’instant. Je veux recommencer à entraîner et relever un challenge avec ma vision du football. Je ne me demande rien d’extraordinaire. La Ligue 1 ? Pourquoi pas, mais il y a un problème, c’est que le PSG écrase tout. »Selon les informations de nos confrères du Progrès, Laurent Blanc devrait prochainement rencontrer le président Jean-Michel Aulas. L’entretien devrait avoir lieu dès cette semaine, et le natif d’Alès serait effectivement l’un des principaux candidats pour s’occuper des coéquipiers de Nabil Fekir la saison prochaine. « Laurent Blanc est un entraîneur qui a beaucoup gagné dans sa carrière de joueur et qui, en tant qu'entraîneur, veut aussi gagner, a expliqué Jean-Pierre Bernès, son ancien agent, au micro d’Europe 1. Pour gagner, le choix des clubs est limité. Toutefois, Laurent Blanc veut entraîner. Quand, pendant deux ou trois ans, une porte ne s'ouvre pas, vous essayez de prendre des clubs qui sont peut-être en-dessous au point de vue notoriété, mais dans lesquels vous pouvez exercer votre métier.. A Lyon, il faut bien s'entendre avec le président Aulas, mais c'est partout pareil, c'est un duo capital. Ils feraient un bon duo. »