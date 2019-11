Liverpool devra jouer deux matchs en 24 heures !

Liverpool a confirmé mardi que son quart de finale de Coupe de la Ligue contre Aston Villa se disputerait bien le 17 décembre prochain, soit la veille de sa demi-finale de Coupe du Monde des clubs. Les Reds disputeront donc les deux matchs avec deux groupes distincts.

Our #CarabaoCup quarter-final tie at @AVFCOfficial will take place on Tuesday 17th December. https://t.co/XyxwTy3wbB