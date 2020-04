Liverpool désigne les cinq meilleurs buts de Mohamed Salah

Marco Verratti redouble d'efforts pour s'entretenir chez lui durant cette période de confinement, comme il l'a confié au site officiel du PSG.

Thiago Silva : "Nous avons une responsabilité"

Le média officiel du PSG a pris des nouvelles de Marco Verratti et de Thiago Silva. Le milieu italien s'entraîne beaucoup pendant son confinement. L'ancien joueur de Pescara n'hésite pas à dire qu'il s'entraîne encore plus dur qu'en période normale : «Je travaille tous les jours.Car avant avec les matches, on n'avait pas beaucoup de temps pour s'entraîner, ou pour se soigner quand on avait de petits soucis. Là, j'en profite pour faire un peu de tout. Pour travailler la force et des choses plus tranquilles. Je travaille mentalement aussi, parce qu'on est habitué à faire du sport. J'ai la chance d'avoir un tapis de course à la maison donc je peux courir un peu.», a confié Verratti.Son capitaine évoque la responsabilité des Parisiens. Celle d'être prêts en cas de reprise de la compétition : « C'est quelque chose de particulier, on doit s'adapter, et la vie continue. Dans la vie il y a des moments comme ça, des moments plus difficiles. Le point positif c'est qu'on peut profiter un peu plus de la famille. Mais c'est vrai que c'est un moment très difficile, pas seulement pour un footballeur mais pour tout le monde. J'ai parlé déjà avec le coach, je parle souvent avec lui, par message. Avec les joueurs on a un groupe Whatsapp aussi, on se parle tout le temps, chaque semaine on parle, pour voir la situation, si on a des nouvelles, si quelque chose change sur le retour. Mais je connais mon groupe, c'est un groupe très responsable. Souvent tu vois les vidéos sur leur Instagram, leurs entraînements, mais quand tu travailles au quotidien avec tout le monde, tu sais que les gens sont responsables. On doit être professionnels et continuer à travailler, parce que c'est pas les vacances..», a indiqué le défenseur du PSG.