🔴FC Barcelone: 90 M€ !! L'offre folle de Liverpool pour Dembélé !

Un monument du football turc et mondial est en pĂ©ril ! Ancien gardien emblĂ©matique de la, dont il est le joueur le plus capĂ© de l'histoire avec RĂŒstĂŒ Reçber , a Ă©tĂ© hospitalisĂ© aprĂšs avoir Ă©tĂ© testĂ© positif au, L’information a Ă©tĂ© annoncĂ©e par sa femme,, dimanche soir, Ă travers une publication sur son compte Instagram:Ce sont des moments critiques et difficiles. Ma seule demande est que les gens soient conscients et respectueux. Mon test au coronavirus a Ă©tĂ© nĂ©gatif, avec mon fils et ma fille. Il est Ă l'hĂŽpital et nous n'avons pas le droit de le voir. C'est la partie la plus difficile, ne pas pouvoir ĂȘtre avec lui. Dieu est grand et il est confiĂ© Ă des mĂ©decins turcs. S'il vous plaĂźt, pensez Ă nous dans vos priĂšres», a-t-elle publiĂ©. Aujourd'hui ĂągĂ© de 46 ans, le lĂ©gendaire dernier rempart a pris sa retraite en 2012 aprĂšs avoir portĂ© les maillots des deux Ă©curies phares d’Istanbul,(1993-2003 et 2004-2007) et(2007-2012). Il a Ă©galement dĂ©fendu pendant un an le maillot du, de 2003 Ă 2004. Le quintuple champion deĂ©tait devenu un hĂ©ros national lors duqui avait vu la sĂ©lection turque atteindre le dernier carrĂ© et arracher la mĂ©daille de bronze.Ă©tait facilement reconnaissable lors de lagrĂące notamment au produit noir qu'il appliquait sous ses yeux, Ă l'image des joueurs du football amĂ©ricain.