Liverpool : Défait face à Arsenal, Sadio Mané pointé du doigt

N'ayant pas obtenu le parrainage de l'Association des footballeurs ivoiriens, Drogba voit sa candidature à la présidence de la Fédération nationale de football être de plus en plus compromise. "La décision du Board de soutenir la liste Yacine Idriss Diallo rejoint la recommandation faite par deux tiers des délégués à l’issue de leur réunion du 10 juillet. Elle est également l’expression de la fidélité de notre action au sein du GX", avait expliqué l'AFI, actuellement dirigée par Cyril Domoraud, autre ancien de l'OM. L'ancien coéquipier de Didier Drogba a été notamment réprimandé par la FIFPro, le syndicat mondial des joueurs pour son refus de parrainer l'ancien Blues dans sa course à la présidence de la FIF. Il s'est justifié dans une interview accordée à Life TV tout en taclant Drogba lui rappelant leur échange, il y a ... 3 ans.«Il y a trois ans, je suis allé voir Didier Drogba avant le combat du GX (groupe d’opposition à l’ancienne direction de la FIF et soutien du candidat Idriss Diallo). Je lui ai dit que nous footballeurs et certains clubs souhaitions qu’il soit notre candidat à l’élection de la présidence de la FIF. Didier m’a dit non. Alors, nous avons continué notre démarche. Et à quelques semaines de l’annonce de Sidi Diallo de se retirer de la course, j’ai à nouveau rencontré Drogba. Il me dit qu’il est candidat. C’était trop tard», a indiqué l'ancien défenseur central des Eléphants. Avec le refus de 4 organismes, l’association des médecins de sport reste aujourd'hui la dernière chance de Didier Drogba. Faute de recevoir son soutien, l'ancien capitaine des Éléphants sera dans l'impossibilité de se présenter pour le scrutin final qui aura lieu le 2 septembre. A lire aussi >> Barry à Drogba : "Un guerrier n’abandonne jamais"