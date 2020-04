Liverpool : Dalglish touché par le coronavirus

L’ancien capitaine des Eléphants de Côte d’Ivoire classe Samuel Eto’o parmi les 5 meilleurs coéquipiers qui a eu dans sa carrière. Et oublie son compatriote Didier Drogba.

Touré –Eto’o : la reconnaissance mutuelle

Eto’o : « En dehors de Messi ?... Yaya Touré »

Invité sur la page Instagram de la Fifa pour un chat virtuel, Yaya Touré a dévoilé l’identité des 5 meilleurs joueurs avec lesquels il a joué au cours de sa carrière. Et sa liste ne contient pas le nom de son compatriote et ancien capitaine Didier Drogba, avec qui il a longtemps évolué au sein de l’équipe nationale de Côte d’Ivoire. Passé par le FC Barcelone et Manchester City, le quadruple Ballon d’or africain n’a pourtant pas hésité à nommer Xavi, Andreas Iniesta, Lionel Messi, Thierry Henry et un certain… Samuel Eto’o, dans son Top 5. Ses anciens coéquipiers au Barça.Si l’absence du nom de Didier Drogba dans ce Top 5 peut sembler surprenante, la présence de Samuel Eto’o elle, est une évidence. L’Ivoirien et le Camerounais, co-détenteurs du plus grand nombre de Ballons d’or continentaux ont en effet remporté de nombreux titres sous les couleurs des Blaugrana. Les deux joueurs se doivent une reconnaissance mutuelle. Tenez, il y a un mois, invité par Goal à se confier sur les meilleurs joueurs avec lesquels il a joué, Samuel Eto’o avait désigné Yaya Touré comme le meilleur joueur avec lequel il a joué.« Messi, Iniesta, Deco, Ronaldinho, Yaya Touré. Il est difficile d'en choisir un. En dehors de Messi ? … Yaya Touré », a expliqué Eto’o à Goal. « Deux des plus grands joueurs africains avec lesquels j'ai joué sont Yaya Touré et Jay Jay Okocha », a-t-il poursuivi. « Il [Yaya] est un incroyable milieu de terrain central, l'un des meilleurs que le monde ait jamais vu, et j'ai eu la chance de jouer avec lui. Sans oublier Okocha, du Nigeria. C'est un footballeur fantastique ! », concluait Eto’o.