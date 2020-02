🔴FLASH: Le titre de champion pourrait échapper à Liverpool... à cause du coronavirus !

BREAKING: Liverpool 'would NOT be guaranteed Premier League title if the Government orders sports events to be cancelled to combat the spread of coronavirus' #LFC https://t.co/4RJiOtCp4D pic.twitter.com/LQN6UGdstt

Plus rien ni personne ne semble capable d’empêcher la redoutable armada des "Reds" de décrocher le sacre en Premier League . Plus rien ni personne, sauf peut-être... le coronavirus !En effet, une rumeur glaçante pour les supporters deest relayée ce weekend par le très sérieux quotidien britannique. D’après le journal anglais,Leexplique que lane possède aucune règle si l'exercice footballistique 2019/2020 venait à se terminer avant son terme à cause de l'épidémie du coronavirus. Le média britannique indique également que les trois clubs en position de relégable (ndlr : West Ham, Watford et Norwich) pourraient également rester en première division dans ce type de situation.A lire aussi >> Manchester United : Ighalo subit le coronavirus Ce serait ainsi un véritable coup dur pour les partenaires de la superstar sénégalaise,qui comptentd’avance sur leur dauphinet qui courent derrière un titre qui leur échappe depuis... 1990 !