Premier League: la saison de Liverpool en chiffres (vidéo)

L'ancien attaquant vedette de Newcastle Alan Shearer estime que Liverpool, large leader, ne doit pas être déclaré champion d'Angleterre si la saison de Premier League ne reprend pas.

« Il leur reste six points à prendre, et il ne les ont pas encore »

Comme toutes les autres grandes ligues européennes,Suite au report des matchs en raison du coronavirus c’est le flou total concernant la manière dont cette compétition va se terminer. Certains, à l’instar de la vice-présidente de West Ham , ont suggéré que l’exercice soit annulé. Cette option ne fait pas du tout l’unanimité, mais elle reste envisageable dans le cas où la pandémie venait à s’étirer dans le temps.. Les Reds étaient sur le point de rafler leur premier titre de champion depuis trente-ans avant le scénario qu’on connait. Les hommes de Klopp pourraient donc être privés de consécration. Ça serait cruel et Jamie Carragher n’a cessé de le relever ces derniers jours sur les plateaux de Sky Sports, mais, dans les faits, aucune injustice ne sera commise. Et c’est ce qu’a tenu à souligner Alan Shearer, l’un des plus grands joueurs de l’histoire de la Premier League.Dans sa chronique pour The Sun, l’ex-buteur des Magpies a confié : « Si, et c'est un énorme si, la saison ne peut pas être terminée, il n'y a aucun moyen d'avoir un gagnant ou un perdant. Aussi dur et aussi horrible que cela puisse être pour certains clubs, et en particulier pour Liverpool, c'est la seule issue possible. Si vous ne pouvez pas terminer les matches, vous ne pouvez pas distribuer de titres ni envisager de reléguer qui que ce soit. Pour Liverpool, ce serait incroyablement dur. Mais je ne vois pas en quoi ça serait juste de leur donner le titre - malgré le fait qu'il est évident que personne ne va les attraper. Ils n'ont besoin que de six points pour conclure, mais ils ne les ont pas encore. Donc, pour cette raison, le championnat doit être déclaré nul et non avenu. »