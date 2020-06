Premier League (30e J): Liverpool sera champion dès cette journée si…

L’OM devancé par Nice dans le dossier Hassane Kamara

[#Mercato🔁] Selon Nice-Matin, Hassane Kamara (Stade de Reims) est attendu du côté de la Côte d'Azure pour signer à l'OGC Nice. Indemnité de transfert de 4M€. Marseille était également sur le joueur. 🔗 https://t.co/scocreRkz1 pic.twitter.com/HGte3dPsUK — Footballogue⭐️⭐️ (@Footballogue) June 21, 2020

Le Bayern s’intéresse à El Chadaille Bitshiabu, le prodige franco-congolais du PSG

Le Bayern s'intéresse aussi à El Chadaille Bitshiabu (TF1/Goal) https://t.co/wIV5FmfMWI #PSG — CulturePSG (@CulturePSG) June 20, 2020

Accord entre Meunier et Dortmund

🤝 Thomas Meunier aurait donné son accord pour rejoindre la colonie belge du Borussia Dortmund.https://t.co/mP5glykxqM — beIN SPORTS (@beinsports_FR) June 20, 2020

Keita Baldé veut relever un nouveau défi

Mercato - AS Monaco : L'annonce de Keita Baldé sur son avenir ! https://t.co/ScnPrlj8Ra pic.twitter.com/MzPxOqjkYA — le10sport (@le10sport) June 20, 2020

La Juventus passe à l'offensive pour Jorginho (Chelsea)

Sarri espère récupérer son ancien joueur du Napolihttps://t.co/GFC48BdhEV — beIN SPORTS (@beinsports_FR) June 20, 2020

En proie à de gros problèmes financiers, l'Olympique de Marseille scrute le mercato pour tenter de renforcer son effectif en vue de la saison prochaine, marquée par le grand retour de la Ligue des champions. Dans cette optique, le club phocéen se serait penché sur le profil du latéral gauche ivoirien du Stade de Reims, Hassane Kamara, afin de concurrencer Jordan Amavi à ce poste. Toutefois, et selon les informations de Nice-Matin, l’originaire d’Abidjan aurait finalement opté pour l'OGC Nice. Très actif sur le marché des transferts, le club azuréen a déjà renforcé son secteur défensif avec les arrivées de Robson Bambu et Flavius Daniliuc. Le quotidien régional précise que le Gym aurait déboursé un montant avoisinant 4 millions d'euros pour le latéral gauche, qui a montré une belle régularité en Ligue 1 cette saison.Après avoir convaincu la pépite franco-ivoirienne Tanguy Kouassi (18 ans) de tourner le dos au PSG, le Bayern Munich s’intéresserait également au jeune défenseur franco-congolais du club de la capitale, El Chadaille Bitshiabu. Agé de seulement quinze ans, l’originaire de Kinshasa serait la dernière cible bavaroise en date du côté du centre de formation du PSG, alors que le nom d’Adil Aouchiche revient également du côté de Saebener Strasse. >> Mercato: Le départ d'Aouchiche se confirme Le géant franco-congolais d’1,95m, l’un des défenseurs les plus prometteurs du centre de formation du PSG, aurait fait forte impression au sein de la cellule de recrutement du Bayern Munich selon les informations de TF1 et Goal. Si cette signature devait se confirmer, cela matérialiserait un peu plus les soucis de Leonardo au moment de convaincre ses jeunes pousses de s’inscrire dans la durée au PSG.Courtisé par Tottenham, Chelsea, l’Inter, Manchester United, Arsenal ou encore la Juventus de Turin, Thomas Meunier (28 ans) sait où il évoluera la saison prochaine. C’est en tout cas ce qu’avance beIN SPORTS ce dimanche. Le média français explique en effet que le défenseur signera au Borussia Dortmund à la fin du mois. Le roc défensif belge aurait donné son accord au BVB. Un choix qui explique la volonté de ne pas finir la Ligue des Champions avec Paris. En fin de contrat au PSG, Meunier a arriverait libre pour pallier le départ d’Achraf Hakimi. Le Marocain ne signera pas définitivement au BVB et retournerait au Real Madrid, qui demande 60 millions d’euros pour se délester de sa pépite. Beaucoup trop aux yeux de Dortmund, prêt à accueillir le Diable rouge. >> Real Madrid : L'agent d'Achraf Hakimi annonce son retour Débarqué à l'AS Monaco lors du mercato d'été 2017, la superstar sénégalaise Keita Baldé n’a jamais vraiment réussi à s’imposer au sein de la formation princière. Son bilan en 2019/2020 est très maigre, avec seulement 5 buts inscrits. Le joueur formé au Barça avait habitué à mieux dans ses anciens clubs, mais il ne désespère pas et affirme son ambition de vivre une expérience dans un championnat plus relevé dans le futur. Après s’être distingué en Italie, le Lion de la Téranga se voit évoluer un jour en Premier League ou en Liga:« Je suis né en Espagne, je suis un produit de Barcelone, mais je n’ai jamais joué dans ce championnat. Je suis devenu footballeur en Serie A, en jouant pour la Lazio, et puis j’ai décidé de tenter ma chance en Ligue 1. J’aime relever de nouveaux défis. Bien sûr, tout footballeur ambitieux aimerait jouer en Premier League ou en Liga ». L’appel est lancé.La direction de la Juventus aurait lancé les grandes manœuvres concernant le dossier Jorginho, d’après ce que rapporte la presse italienne ce weekend. L’intérêt de la "Vieille Dame" envers l’ancien napolitain s’explique notamment par la présence de Maurizio Sarri sur le banc turinois. Ce dernier connait très bien le joueur d’origine brésilienne puisqu’il l’a dirigé dans deux clubs différents (Naples et Chelsea). Il espère à présent que l’adage jamais deux sans trois puisse se vérifier. Jorginho, qui compte 151 matches dans le championnat transalpin, est encore lié aux Blues jusqu’en 2023. Sa valeur marchande se situerait aux alentours de 50M€ (selon le site transfermarkt), ce qui équivaut à peu près au montant qu’a déboursé le club anglais pour l’enrôler lors du mercato d'été 2018.