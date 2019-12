Liverpool bat difficilement Wolverhampton avec l’aide du VAR / Premier League (J20)

Chelsea a fait basculer le derby contre Arsenal en quatre minutes en fin de match ce dimanche (1-2). Les Blues consolident ainsi leur 4eme place en Premier League, alors que les Gunners restent 12emes avec ce quatrième match consécutif sans succès en championnat.



Lampard a vite (et bien) réagi

Arsenal plombé par ses Allemands



Mikel Arteta n’a pas encore réussi à remettre Arsenal à l’endroit. Après avoir mené pendant 70 minutes, les Gunners ont craqué en fin de match ce dimanche contre Chelsea et ont été renversés en quatre minutes par les Blues (1-2) . La sanction d’une seconde période où Arsenal n’a absolument rien fait pour se mettre à l’abri. Le 12eme de Premier League reste ainsi scotché dans la deuxième moitié du classement et n’a gagné qu’un seul de ses 15 derniers matchs toutes compétitions confondues. Il a même perdu ses quatre dernières sorties à la maison, ce qui ne lui était plus arrivé depuis plus de 40 ans.Ils restent 4emes, reprenant même leurs distances avec Tottenham, accroché à Norwich samedi (2-2). Les hommes de Frank Lampard ont surtout réussi à se relever d’une première demi-heure où ils n’ont tout simplement pas existé. Intenses dans leur pressing et inspirés techniquement, à l’image d’un Mesut Özil dans un grand jour et d’un Alexandre Lacazette séduisant en pointe , les Gunners ont poussé fort en début de match. Ils ont rapidement été récompensés d’un but de Pierre-Emerick Aubameyang sur corner (1-0, 13eme) , après avoir annihilé le 3-4-3 de Chelsea. Mais Lampard a parfaitement senti le coup.N’Golo Kanté se sentait dès lors moins seul dans l’entrejeu et Chelsea a clairement haussé le ton, pour prendre le dessus dans le jeu au fil des minutes.Tout au long de la seconde période, les Blues ont fait reculer les Gunners, dangereux par intermittence en contre, à l’instar d’un tir de Joseph Willock juste à côté (78eme). La balle de break ratée, c’était le début de la fin pour Arsenal, qui a trop grossièrement arrêté de jouer pour ne pas être puni. Cinq minutes plus tard, Bernd Leno s’est troué dans sa sortie sur un long coup-franc de Mason Mount et Jorginho, dont la malice a perturbé Arsenal, n’avait plus qu’à pousser le ballon au fond (1-1, 83eme).Malgré Arteta, Arsenal n’aperçoit toujours pas le bout du tunnel. Et rien ne dit que la lumière approche avant de recevoir Manchester United mercredi.