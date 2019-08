Liverpool : Adrian arrive pour remplacer Simon Mignolet

Alors qu'il est attendu ce lundi pour faire sa visite médicale avec la Juventus et débuter sa préparation, le joueur pourrait encore quitter, n'entrant pas dans les plans de Maurizo Sarri. L'international argentin était annoncé tout proche des Red Devils mais le marché des transferts se termine ce jeudi en Premier League et il n'y aurait pas encore d'accord avec le club mancunien. L'attaquant de 25 ans ne veut pas rejoindre l'Angleterre et il réfléchit à l'option du PSG qui s'offre à lui. En cas de vente de Neymar cet été, qui pourrait rapporter entre 180 et 220 M€, le PSG pourrait miser sur Dybala pour le remplacer. Toujours selon le quotidien italien, ce serait même le souhait du joueur argentin. L'Inter Milan est aussi sur le coup et il ne faut pas exclure l'inclusion de "La Joya" dans un échange avec Mauro Icardi, destiné à quitter le club milanais. Le marché des transferts ferme ses portes le 2 septembre en France et les Parisiens ont une longue marge de temps pour convaincre la Juventus à leur laisser leur star. A lire aussi >> Paulo Dybala (Juventus Turin) n'ira pas à Manchester United