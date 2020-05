Liverpool : Adama Traoré dans le viseur

Lionel Messi a révélé qu'il était tout proche de quitter le FC Barcelone en 2016, en raisons de ses problèmes avec le fisc espagnol.

Messi n'a reçu aucune offre

La Pulga a fait savoir qu’il voulait partir du Barça en 2016 à cause des problèmes qu’il a rencontrés avec le fisc espagnol et des poursuites dont il a fait objet de la part des autorités locales. "e ne voulais pas spécialement quitter le Barça, mais quitter plutôt l’Espagne", a révélé le natif de Rosario sur les ondes de la radio catalane RAC1.Le sextuple Ballon d'Or n'a jamais eu de proposition concrète cependant : «Je sentais que j'étais très maltraité et je ne voulais pas rester ici.(...) La vérité est que tout ce qui s'est passé a été difficile. C'était très compliqué pour moi et ma famille parce que les gens ne savent pas grand-chose de ce qui se passe'', a encore confié l'international argentin. À l'époque, Lionel Messi et son père Jorge avaient été reconnus coupables de fraude fiscale et condamnés à 21 mois de prison avec sursis