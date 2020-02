Liverpool a tenté (en vain) Samuel Chukwueze (Villarreal) cet hiver

Klopp espère que Sadio Mane sera prêt pour le match de Norwich, James Milner devrait également être disponible . Il reste à voir comment Shaqiri progresse, il n'as pas encore repris l'entraînement . (Standard) pic.twitter.com/sGqB9dyzCo — Liverpool FC🇫🇷 (@LFCFRA) February 10, 2020

Le Sénégalais qui avait repris les entraînements collectifs lundi est en pleine forme. Il avait raté les matches face à Shrewsbury en FA Cup, West Ham et Southampton en Premier League et fera son grand retour ce samedi contre Norwich. "Sadio Mané sera prêt pour le match de Norwich. James Milner devrait également être disponible. Il reste à voir comment Shaqiri progresse, il n’a pas encore repris les entraînements", a indiqué le quotidien britannique Standard. Le Ballon d'Or Africain compte 13 buts en 28 matches disputés cette saison avec les Reds de Liverpool et il ne compte pas s'arrêter là. A lire aussi >> Sadio Mané dans le Top 5 des meilleurs dribbleurs en Europe !