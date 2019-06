L’Italie écarte la Chine et retrouve les quarts de finale 28 ans après

Après le premier match du Sénégal contre la Tanzanie pour la coupe d’Afrique des nations, Krépin Diatta a reçu une pluie de compliments. Le jeune international sénégalais qui a marqué son premier but avec les lions lors de ce match, a été élu homme du match. Et pour El Hadji Diouf, Krépin Diatta doit s’inspirer de Sadio Mané.

« Sadio Mané n’a pas caché ses ambitions, il a bossé comme un fou pour en arriver là. Krépin Diatta a un modèle formidable à côté de lui », a d’abord expliqué El Hadji Diouf au micro de l’APS.

Pour y arriver, l’ancien international sénégalais conseille à Krépin Diatta de garder la tête sur les épaules « il doit garder la tête sur les épaules et continuer à travailler. Krépin doit assumer plus de responsabilités au sein de l’équipe du Sénégal. Il a le talent pour réussir et devenir l’un des meilleurs footballeurs africains, mais cela suppose qu’il ait de la personnalité et soit à l’écoute du groupe, parce que le football demeure un sport collectif », a laissé entendre la légende sénégalaise.