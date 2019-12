Lionel Messi révèle un secret qu'il partageait avec Eto'o

Thomas Lemar a du mal en Liga depuis le début de la saison. Mais cette période délicate n'entame pas la confiance de ses dirigeants. Le président de l'Atlético Madrid veut garder son champion du Monde.



Convoité par l'OL et Arsenal ces dernières semaines, Thomas Lemar a connu quelques problèmes pour s'acclimater au sein du club de l'Atlético Madrid qu’il avait rejoint en juillet 2018. Et et le scénario impliquant un départ du Français dans l'optique d'avoir une chance de disputer l'Euro 2020 a émergé dans différents médias.En effet, le président des Colchoneros Enrique Cerezo s'est exprimé dans les colonnes du quotidien sportif madrilène AS, s'attendant à ce que le milieu tricolore montre bientôt ses qualités dans la Capitale espagnole : « Lemar a la pleine confiance de l’équipe. Il est vrai que certains joueurs ont plus de mal à s’adapter, peut-être à cause de leur façon de jouer.», a ainsi confié Cerezo. Reste à savoir si cette déclaration dénuée d'équivoque parviendra à calmer les velléités de certaines formations désireuses d'acquérir les services de l'ancien monégasque cet hiver.