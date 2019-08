🔴Officiel: Lionel Messi élu meilleur joueur de l'histoire de la Liga !

Le 16 septembre 1992, disparaissait, dans l'indiffĂ©rence gĂ©nĂ©rale, Larbi Ben Barek, l'un des plus grands footballeurs de tous les temps. « Si je suis le Roi du football, alors #BenBarek en est le dieu. » PelĂ© đŸ“ș La Perle Noire (Thierry Roland) & L'aventure du football africain pic.twitter.com/aup0x5wxFI — đŸ“Œ VHS Collector đŸ“Œ (@CollectorVhs) 16 septembre 2018

Le roi du ballon rond a tranchĂ© ! Seul footballeur de l’histoire Ă avoir rĂ©ussi l’incroyable prouesse de remporter laĂ trois reprises (1958, 1962, 1970), dit, a cĂŽtoyĂ© d’innombrables vedettes du sport-roi qui ont Ă©crit l’histoire. Cependant, un joueur africain aura marquĂ© Ă vie la lĂ©gende auriverde Ă tel point de le considĂ©rer comme Ă©tant le meilleur footballeur de tous les temps. Il s’agit de l’illustre maĂźtre Ă jouer marocain, Larbi Ben Barek ! >> Top 100 des joueurs africains de l'histoire: 21e - Larbi Benbarek En effet, et bien avant la fulgurante ascension de, l’illustre milieu offensif de l’(1938-1939) et de l’(1948-1953),(1917-1992), fut sans doute la premiĂšre grande star du football arabe, africain et mondial. AffublĂ© du surnom de "", «Larbi le Magnifique» aura marquĂ© toute une gĂ©nĂ©ration des. Par son style « brĂ©silien », son sens du but innĂ© axĂ© sur un remarquable jeu de tĂȘte et une frappe de balle surpuissante, celui qui a Ă©tĂ© formĂ© Ă l'aura Ă©tĂ© un footballeur d’exception.a donc grandi en s’inspirant de son idole africaine. Lors d’une interview accordĂ©e en 2010 au site officiel de la FIFA, l’homme auxrĂ©vĂšle : «» affirme le Roi PelĂ© avant d’ajouter : « Imaginez un peu s’il Ă©tait nĂ© un peu plus tard. Je suis certain que Ben Barek aurait amenĂ© le football dans des sphĂšres insoupçonnĂ©es. Je me suis beaucoup inspirĂ© de son jeu. J’ai tentĂ© de copier ses moindres gestes, mais il n’y a qu’une infime partie que j’ai pu reproduire. Je vous laisse imaginer ce que j’aurais pu faire si j’avais rĂ©ussi Ă reproduire Ă la perfection son style de jeu». «» (le magicien de Casablanca) nous a quittĂ© en. Lalui a alors dĂ©cernĂ© Ă titre posthume, la mĂ©daille de l’ordre du mĂ©rite, le 8 juin 1998. Pour illustrer l’immense talent de Ben Barek,dĂ©clara: «»