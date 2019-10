Lionel Messi (FC Barcelone) : « Avec Neymar, on parle beaucoup »

Lionel Messi, l’attaquant du FC Barcelone, reste proche de Neymar. Alors que l’attaquant parisien se verrait bien retourner en Catalogne, l’Argentin garde le contact. Dans un entretien accordé à une radio, le natif de Rosario a évoqué le cas de son ancien coéquipier.

, l’attaquant international brésilien Neymar, 27 ans, reste très proche de certains de ses anciens coéquipiers au FC Barcelone. Alors que le natif de Mogi das Cruzes a récemment été aperçu avec son compatriote Arthur (qui n'est arrivé qu'en 2018 en Catalogne), c’est Lionel Messi qui évoque aujourd’hui sa relation avec lui. « Avec Ney, on parle beaucoup, a expliqué le natif de Rosario dans un entretien accordé à la radio argentine Metro 95.1. On a un groupe WhatsApp tous les trois avec Luis Suarez, on parle de temps en temps. Le sujet Ney, c’est compliqué. D’abord parce que c’est très difficile qu’il quitte le PSG. Ensuite, c’est compliqué vu comment il est parti d’ici.Sportivement, ce serait génial de l’avoir avec nous, mais je comprends aussi le point de vue des autres. » Alors que les deux clubs n’ont pas réussi à trouver un accord lors du dernier Mercato d’été, un retour de l’ex-joueur de Santos reste visiblement dans les tuyaux pour la saison prochaine, et le feuilleton pourrait bel et bien repartir de plus belle. Avec le feu vert de la Pulga.