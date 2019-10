🔴Officiel: Messi dépasse le record de buts en club de Ronaldo !

Liverpool - Arsenal

🔮 M A T C H D A Y 🔮 Back in @Carabao_Cup action tonight, against @Arsenal 👊 pic.twitter.com/YjF2QLVLrz — Liverpool FC (@LFC) 30 octobre 2019

Chelsea - Manchester United

Ready for matchday? đŸ€© The Match Centre on the Chelsea app is the place to be for all the build-up to #CHEMUN (and there's a signed shirt up for grabs too)! — Chelsea FC (@ChelseaFC) 30 octobre 2019

Manchester City, Leicester et Everton se sont qualifiĂ©s mardi pour les quarts de finale de la League Cup en battant respectivement Southampton, Watford et Burton Albion (D3). De son cĂŽtĂ©, Colchester (D4) s'est dĂ©barrassĂ© 3-1 de Crawley (D4), et Oxford (D3) a battu Sunderland (D3) aux tirs aux buts (1-1, 4-2 t.a.b).MĂȘme si les Gunners ne sont pas "larguĂ©s" en championnat (5e Ă quatre points de Chelsea, 4e) et mĂȘme si en Ligue Europa, les Londoniens ne font pas dans la demi-mesure et assument leur statut (trois victoires en trois matches), c'est davantage en coulisses et dans les tribunes que les choses tournent au vinaigre. D'abord avec les choix d'Emery, remis en cause y compris par ses propres joueurs et la gestion du cas Özil, rien n'incite au calme avant ce dĂ©placement pĂ©rilleux Ă Anfield. Le dernier nul contre Crystal Palace (2-2), n'a fait qu'aggraver les choses.En face, c'est une Ă©quipe de Liverpool en pleine forme et qui empile les bons rĂ©sultats. Les Reds de Sadio ManĂ© sont dĂ©sormais leaders en Premier League aprĂšs avoir gagnĂ© tous leurs matches, Ă l'exception d'un petit faux pas contre Manchester United (1-1). Ce match est l'occasion pour Liverpool d'engranger une nouvelle victoire Ă son actif. Les coĂ©quipiers de Mohamed Salah sortent d'une trĂšs grande semaine puisqu'ils ont gagnĂ© en Ligue des Champions contre Genk (1-4) et en Premier League face Ă Tottenham (2-1).Liverpool : Adrian; Hoever, Lovren, Gomez, Milner; Lallana, Oxlade-Chamberlain, Keita, Jones, Origi et Brewster. Arsenal : Martinez, Bellerin, Mustafi, Holding, Tierney, Willock, Torreira, Saka, Smith Row, Maitland-Niles et Martinelli.Alors que Chelsea est en pleine bourre dans ce dĂ©but de saison, Manchester United est un peu plus en difficultĂ© mĂȘme si ils ont gagnĂ© face Ă Norwich (1-3) ce week end. Un mois aprĂšs le plantureux succĂšs contre Grimsby Town, pensionnaire de League 2, Chelsea se mesure ce mercredi Ă un tout autre morceau au deuxiĂšme tour de la Cup: Manchester United, qui avait Ă©trillĂ© les Blues (4-0) en ouverture de championnat. Les Blues ont perdu la Supercoupe d’Europe contre Liverpool, ont chutĂ© d’entrĂ©e en Europa League, face Ă Valence, et en Premier League, Ă Manchester United, puis contre Liverpool, toujours en championnat. Mais depuis, les choses ont changĂ© et Franck Lampard aurait trouvĂ© la formule magique en enchaĂźnant les bons rĂ©sultats et en se classant au pied du podium en championnat.L'entraĂźneur mancunien Ole Gunnar Solskjaer a dit en confĂ©rence de presse que beaucoup de jeunes joueurs pourraient figurer dans le onze de dĂ©part pour ce match Ă l'instar de Brandon Williams et James Garner. Paul Pogba manquera dĂ©finitivement le match, puisque le joueur français ne devrait pas refouler les terrains avant dĂ©cembre. TrĂšs dĂ©cevant en championnat, Manchester doit impĂ©rativement faire une rĂ©action dans ce match.Chelsea : Caballero, James, Zouma, Tomori, Emerson, Jorginho, Kovacic, Mount, Pulisic, Hudson-Odoi et Batshuayi. Manchester United : Romero, Wan-Bissaka, Jones, Lindelof, Rojo, Williams, Fred, McTominay, Lingard; Martial et Greenwood. A lire aussi >> OFC: Sadio ManĂ© Ă©lu meilleur joueur africain du mois d'Octobre !