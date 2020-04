L’Inter Milan veut Timo Werner pour remplacer Lautaro Martinez

Copyright : Panoramic

L’Inter Milan songe au buteur allemand Timo Werner pour prendre la relève de son attaquant argentin, Lautaro Martinez.

Tout en faisant tout pour le retenir et le garder dans son effectif le plus longtemps possible, l’Inter Milan commence à préparer l’après-Lautaro Martinez. Les dirigeants lombards sont conscients qu’ils ne pourront pas conserver leur avant-centre argentin en cas d’une grosse offre, et a fortiori si celle-ci émane du FC Barcelone. Ils essayent, de fait, d’anticiper cette perte, en lorgnant d’autres buteurs de qualité. Et leur cible principale se trouve être Timo Werner, le prolifique attaquant du RB Leipzig.

L’Inter a aussi des vues sur Osimhen

Selon La Gazzetta dello Sport, l’international allemand a une belle cote auprès de l’entraineur nerazzurro, Antonio Conte. De plus, son prix est relativement abordable puisqu’il est estimé à 60M€. Le problème qui peut se poser c’est la concurrence sur ce dossier vu que Werner plait aussi à Liverpool et Jurgen Klopp serait très intéressé par l’idée de le faire venir à Anfield. Si cette piste ne se concrétise pas, les Intéristes pourraient se tourner vers d'autres cibles. Toujours selon la même, Anthony Martial (Manchester United), Luka Jovic (Real Madrid) et Victor Osimhen (Lille) sont tous dans leur collimateur.