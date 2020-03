L’Inter Milan surveille de près Aubameyang

Auteur d’un match canon dans son couloir, le défenseur camerounais et ses coéquipiers du Raja de Casablanca ont obtenu leur ticket pour le dernier carré de la C1, malgré la défaite face au TP Mazembe (1-0).

Le Raja et le Wydad en demi-finale

Le plus important était la qualification pour la suite de l’aventure. Mission accomplie donc : Fabrice Ngah et le Raja de Casablanca vont disputer les demi-finales de la Ligue des champions de la Confédération Africaine de Football (CAF). Solide défensivement, le latéral gauche camerounais et ses coéquipiers ont obtenu leur ticket samedi, malgré la défaite sur le terrain du Tout Puissant Mazembe (1-0). Présélectionné avec l’équipe nationale de son pays pour les deux prochaines journées des éliminatoires de la CAN 2021, le joueur de 22 ans et ses coéquipiers profitent de leur victoire 2-0 au match aller, pour se qualifier.Pourtant, les Congolais avaient tout (ou presque) pour se relancer. Après avoir ouvert le score à la 50ème minute du jeu par l'intermédiaire d'Isaac Tshibangu, le TP Mazembe aurait pu doubler la mise à la 69è minute sur un penalty, mais c'était sans compter sur la vigilance de l’arbitre Anas Zniti. Trop prudents face à des Congolais déterminés à renverser la vapeur, Fabrice Ngah et les siens se sont retrouvés acculés dans leur camp, mais ont su bien se défendre. Le Raja de Casablanca retrouve en demi-finale un autre club de la capitale marocaine : le Wydad de Casablanca, autre représentant du Maroc qui se qualifie aux dépens de l’Etoile du Sahel, malgré sa défaite 1-0.