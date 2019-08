L’Inter Milan revient fort sur Thomas Meunier (PSG)

« Je ne veux pas faire de pronostic sur la date exacte de son retour, a indiqué ce lundi le manager de Liverpool, Jürgen Klopp. Mais cela va prendre un moment. »

Durant l’indisponibilité de l’ancien joueur de la Roma, le dernier rempart espagnol Adrian – qui est arrivé cet été pour remplacer Simon Mignolet (Club Bruges) – va prendre la suite. Toutefois, les vice-champions d’Angleterre ont également décidé de faire appel à l'expérimenté Andy Lonergan (35 ans, libre) pour compléter leur effectif jusqu’à nouvel ordre.

