L'Inter Milan remercie Lukaku / Serie A (J22)

L'Inter Milan a pu compter sur l'efficacité de son buteur belge pour signer un précieux succès sface à Udinese (0-2), ce dimanche.

Lukaku, l'homme en forme de l'Inter

Après une petite période de flottement, l'Inter Milan retrouve quelques certitudes. Le club lombard a signé un nouveau succès ce dimanche, sur la pelouse de l'Udinese. Une victoire qui permet à l'équipe d'Antonio Conte de rester à distance respectable du leader, la Juventus, au sommet de la Serie A., après une première période marquée par leur manque d'efficacité. Et c'est Romelu Lukaku qui s'est occupé de tout.Le buteur international belge a débloqué la situation d'un bel enchaînement technique peu après l'heure de jeu (0-1, 64eme). Et moins de dix minutes plus tard,. Avant et après cela, l'Inter a eu les opportunités pour saler l'addition, mais les Nerazzurri ont manqué de réalisme. Sans conséquence pour une formation intériste sûre de sa force.