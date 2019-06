L’Inter Milan met le paquet pour Nicolas Barella (Cagliari)

Ce dimanche, le Sénégal affrontait le Nigéria pour son deuxième match de préparation en vue de la coupe d’Afrique des nations de 2019. Les ions de la Téranga se sont imposés face aux Super Aigles, sur le score d’un but à 0.

Le Sénégal et le Nigeria s’affrontaient ce dimanche en match amical sur la pelouse de l’hôtel Mercure d’Ismailia. Après la large victoire des lions face à une équipe de troisième division d’Espagne (7-0), les lions ont plus de mal à venir au bout de l’équipe Nigériane. En effet, lé sélection sénégalaise s’est imposée sur le score d’un but à 0. Idrissa Gana Gueye, le capitaine du jour, a marqué le seul but du match à la 30ème minute de jeu.