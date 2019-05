L’Inter Milan insiste pour Danilo (Manchester City)

Achraf Hakimi 🇲🇦 n'est pas contre un "retour à Madrid le plus vite possible". Pour rappel, l'international marocain est prêté jusqu'en juin 2020. #BVB pic.twitter.com/iux3kRKJv6 — Borussia Dortmund 🇫🇷🇩🇪 (@BvBDortmund_fr) 1 mai 2019

''Ça serait un rêve de revenir à Madrid le plus vite possible. Je mentirai si je disais le contraire. On va voir comment ça évolue. Je suis de Madrid et bien que je n'y sois pas encore, je peux dire que vais continuer à Madrid. L'équipe m'autorise à revenir, et c'est pour cela que c'est la meilleure équipe du monde'', a souligné le Marocain a 'Vamos'. En ce qui concerne sa décision de quitter le club allemand, Achraf a exposé : ''Je croyais que je pourrais être un cas similaire à celui de Carvajal : être prêté et revenir après avoir progressé. Je crois que j'ai pris la décision de partir parce que je suis jeune et que je veux jouer''. Avec son équipe se battant pour remporter la Bundesliga, le latéral pense uniquement à récupérer le plus vite possible : ''Je suis plus en forme après la gêne que m'a procuré la lésion. J'ai eu peur de devenir le joueur que j'étais auparavant, mais petit à petit cette peur me quitte." A lire aussi >> Achraf Hakimi ne perd pas espoir de jouer la CAN 2019