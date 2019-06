L’Inter Milan finalise Stefano Sensi (Sassuolo)

Menacé un temps d'être annulé en raison de la grève des joueurs zimbabwéens, le match entre l'Egypte et le Zimbabwe devrait finalement avoir lieu à temps. Une rencontre dans laquelle les Pharaons de Mohamed Salah, récent vainqueur de la Ligue des Champions, seront largement favoris. Le Zimbabwe n'a jamais passer le premier tour en Coupe d'Afrique des Nations. Vice-champions d'Afrique en titre, les hôtes de la compétition s'efforceront de profiter de l'avantage d'évoluer à domicile devant un fervent public, d'autant plus prompt à s'enflammer pour son équipe qu'il a longtemps été sevré de football par des années de huis clos forcé. Mohamed Salah constituera l'atout majeur d'une sélection solide et expérimentée. Le Zimbabwe arrive cette année à la CAN avec plus de confiance qu'à l'accoutumée. Sortis vainqueurs de leur groupe éliminatoire, les Warriors se seraient qualifiés même si l'épreuve en était restée à sa formule à seize équipes. Leur football de contre-attaque bien maîtrisé leur a notamment permis de ramener une probante victoire de RD Congo (1-2), sur la pelouse d'un stade des Martyrs où peu d'équipes peuvent se targuer d'avoir réussi pareille performance.