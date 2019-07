L’Inter Milan annonce Diego Godin (officiel)

Interrogé sur le possible retour de Neymar à Barcelone, l’ancien entraîneur barcelonais Pep Guardiola s’est montré perplexe.

Pep Guardiola n’a jamais entraîné Neymar à Barcelone. Le premier a laissé sa place à Tito Vilanova un an avant la venue du Brésilien en Europe. Mais l’entraîneur de Manchester City connait parfaitement le joueur parisien. Il l’a affronté plusieurs fois, et n’en garde pas que des bons souvenirs, notamment du temps de son passage sur le banc du Bayern Munich. « Les deux adversaires les plus forts que j’ai rencontrés au cours de ma carrière sont le Liverpool de cette année et le Barça de Luis Enrique. Les trois attaquants du Barça (ndlr : Messi, Neymar et Suarez) étaient imbattables avec Luis Enrique. Le talent individuel le plus proche de Messi, c’est celui de Neymar, surtout en termes de créativité », a déclaré Pep Guardiola dans une interview accordée au média catalan Ara.

« C’est comme si je revenais, serait-ce pareil ? »

Dans ce même entretien, l’ancien coach du Barça est interrogé sur le possible retour de Neymar chez les Blaugrana. Une perspective qui le laisse perplexe. Non pas que Neymar n’ait pas le talent suffisant pour évoluer chez le champion d’Espagne en titre, mais plutôt qu’un come-back n’est jamais gagné d’avance. « Neymar est un footballeur extraordinaire, mais je ne sais pas… C’est comme si je revenais (ndlr : à Barcelone). Serait-ce pareil ? Je ne sais pas. Je ne suis plus le même et je ne sais pas si Neymar serait le même. Mais attention, personne n’a de doute sur le fait que ce soit un très bon joueur », nuance Guardiola. Un avis éclairant au moment où tous les médias s’affolent, notamment en Catalogne, autour de ce feuilleton qui pourrait tenir en haleine les supporters de Barcelone et du PSG pendant tout l’été.