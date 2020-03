L'Inter aide à la recherche d'un vaccin

Coronavirus : Bahoken raconte comment un club Ligue 1 vit cette période si particulière - https://t.co/CZAng0Pkn3 pic.twitter.com/wWg9dD9bqL — PauseFun (@pausefun) March 14, 2020

"C'est un mal pour un bien. On va pouvoir soigner et éviter la contagion. On va prendre un abonnement Netflix pour regarder les séries et attendre patiemment que cette crise passe. Rester une ou deux semaines à domicile permet de tout recharger, mentalement et physiquement", a indiqué l'international camerounais dans une déclaration à RMC."Le cardio va un peu en pâtir mais cela reste quand même positif. On reste chez nous et on ne contamine personne. Enchaîner les matchs, ça pèse un petit peu. Comme je l'ai dit, c'est un mal pour un bien", a conlclu l'ancien du Racing Club de Strasbourg.