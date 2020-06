L’incroyable tifo "coronavirus" du Zénith

Les suppporters du Zénith Saint-Pétersbourg ont dévoilé un impressionnant tifo sur le thème du Covid-19 vendredi soir lors du match contre le Krylya Sovetov.



Zenit's tifo is pretty spectacular 👏 pic.twitter.com/Sdqt5zT63r

— Football on BT Sport (@btsportfootball) November 5, 2019

De véritables spécialistes.dans leur stade. Comme en novembre dernier, lors du match de Ligue des champions contre le RB Leipzig, où ils avaient dévoilé une gigantesque bâche avec un homme aux couleurs du club entouré d’un ours et d’un loup, avec la légende suivante : "Le Zénith est mon âme, la Russie mon cœur". Une image intimidante qui n’avait toutefois pas permis aux hommes de Sergueï Semak de s’imposer, puisque les Allemands l’avaient emporté 2-0.Vendredi soir, ils ont récidivé lors de la rencontre de la 24journée du championnat russe, la deuxième depuis le redémarrage d’une saison interrompue par la crise sanitaire. Avant le match contre le Krylya Sovetov Samara, ils ont fait encore plus fort avec un tifo représentant, avec une animation du plus bel effet.Sur le terrain, Malcom et ses coéquipiers ont longtemps souffert face aux joueurs de Samara, qui ont ouvert le score grâce à Maksim Glushenkov juste avant la pause. Ils ont ainsi dû attendre l’heure de jeu pour revenir au score grâce à un penalty d’Artem Dzyuba (64), qui a récidivé quelques instants plus tard (70), toujours sur penalty, offrant ainsi la victoire à son équipe. Un nouveau succès qui permet au Zénith d’accroître son avance en tête du classement, six jours après sa victoire 4-0 sur la pelouse du CSKA Moscou.. Ce qui a valu une très faible amende au club moscovite.