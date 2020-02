L'incroyable cadeau reçu par Cristiano Ronaldo pour ses 35 ans

Le FC Barcelone vient de publier un communiqué dans lequel il fait savoir que son ailier français Ousmane Dembélé passera sur le billard mardi prochain.

@Dembouz will undergo surgery to treat his right hamstring tear on Tuesday, February 11 in Finland. Information on his approximate expected recovery time will be given once the operation has been carried out.https://t.co/KamzExiF2Q