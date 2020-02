Lille : Timothy Weah a été opéré

5-Ferenc Puskás et Francisco Gento (Real Madrid), César Álvarez (FC Barcelone) : 14 buts

4 – Raúl González (15 buts)

3 – Cristiano Ronaldo (18 buts)

2 – Alfredo Di Stefano (18 buts)

1 – Lionel Messi (26 buts)

Dimanche, sur les coups de 20h00 GMT, tous les regards seront tournés vers le, l’antre mythique des "Merengue", qui sera le théâtre de l’affiche la plus attendue de l’année, « El Clasico ».A quelques heures du coup d’envoi de la 244ème confrontation entre les deux géants du football mondial, nous vous proposons de passer en revue les performances des cinq meilleurs "goleadors" de cette confrontation si particulière.Pour débuter ce classement des meilleurs réalisateurs, parlons d’un temps que les moins de 60 ans ne peuvent pas connaître: l’illustre Ferenc Puskas est cinquième avec 14 unités, à égalité avec son coéquipier Francisco Gento et Cesar Álvarez, qui arrêtait sa carrière au FC Barcelone quand Puskas démarrait la sienne au Real Madrid (en 1958).Le légendaire capitaine Merengue occupait la troisième marche du podium à égalité avec Cristiano Ronaldo jusqu’à ce que le quintuple ballon d’or ne le détrône en 2017. Néanmoins, l’enfant de la "Maison Blanche" madrilène aura marqué les ‘Clasico’ de son empreinte avec 15 buts en 37 apparitions.Buteur lors de son dernier Clasico disputé sous les couleurs du Real Madrid (2-2) en mai 2018, CR7 comptabilise 18 réalisations en 28 apparitions face au grand rival catalan. L'attaquant de la Juventus est à égalité avec le mythique Di Stefano, meilleur buteur madrilène de l’histoire des ‘Clasico’ (18 buts).Le légendaire artificier Merengue a pendant longtemps détenu le record du nombre de buts dans un Clasico. Mais ça c’était avant que le génie argentin Messi ne débarque. Toutefois, une chose est sûre, le grand Di Stefano qui a remporté cinq Ligue des Champions détient toujours celui de « meilleur buteur du Clasico » en Liga (avec 18 buts contre 17 pour Messi).Le maître absolu en termes de réalisations dans le Clasico. Le sextuple Ballon d’or argentin en est à 26 buts en 41 confrontations face au grand rival Merengue toutes compétitions confondues. Une sacré performance quand on sait que le génie catalan n’a que 32 ans.